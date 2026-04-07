Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 07.04.2026 kam es zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in der Mainzer Straße 201 in 66121 Saarbrücken, welches von Personen des Randständigenmilieus als Unterschlupf und Schlafmöglichkeit genutzt wird. Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet aufgrund der Verwendung eines Gaskochers, in dem Gebäude gelagerter Unrat in Brand. Der Nutzer sowie sein Begleiter konnten sich selbständig aus dem Haus begeben. Zwei weitere Personen, die sich im ersten Obergeschoss aufhielten, mussten durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gerettet werden. Diese blieben jedoch unverletzt. Lediglich die verantwortliche Person erlitt leichte Verletzungen im Bereich der Hände. Aufgrund des bereits zuvor bestehenden maroden Zustands des Gebäudes konnte kein substanzieller Gebäudeschaden festgestellt werden.

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