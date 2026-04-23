Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ E-Scooter beschädigt PKW - Fahrer flüchtet ++ PKW entwendet und verunfallt ++ PKW-Fahrer begeht mehrere Verstöße ++ Einbruch in Firmengebäude ++ Landwirtschaftliches Gespann verunfallt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ermittlungen zu Verkehrsunfall

Am 17.04.2026 ereignete sich im Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Straße/Goethestraße ein Verkehrsunfall (siehe Pressemitteilung vom 17.04.2026). Nach ersten Ermittlungen ist der genaue Unfallhergang weiterhin unklar. Daher sucht die Polizei Lüneburg (Tel. 04131-607-2215) nach Zeugen, die den Verkehrsunfall und insbesondere die Ampelphasen beobachtet haben.

Dahlenburg - PKW entwendet und verunfallt

In den späten Abendstunden des 22.04.2026 begaben sich zwei Männer auf ein umzäuntes Gelände im Ziegeleiweg. Dort wurde bei einem Gebäude das Fenster mit einem Stein eingeschlagen. Aus dem Objekt wurde ein PKW-Schlüssel entwendet. Mit dem entsprechenden Renault Kangoo durchbrachen sie den Zaun und verunfallten in der Nähe des Tatortes. Die beiden Männer flüchteten. Die Polizei hat diverse Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Einbruch in Geschäft scheitert

Ein Einbruchsversuch einer bislang unbekannten Person am 23.04.2026 gegen 00:10 Uhr in ein Geschäft in der Lüneburger Straße scheiterte. Die Person schlug zuvor mit einem Stein die Schaufensterscheibe ein. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Die Person flüchtete ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter beschädigt PKW - Fahrer flüchtet

Am Morgen des 22.04.2026 gegen kurz nach 07:00 Uhr befuhr ein PKW die Georg-Böhm-Straße in Richtung Dahlenburger Landstraße. Dabei touchierte ein E-Scooter im Vorbeifahren den Außenspiegel an der Beifahrerseite des Fahrzeuges. Der Fahrer des E-Scooter entfernte sich anschließend. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Selbstbedienungsautomat aufgehebelt - Geldkassette entwendet

In einer Autowaschanlage Auf den Blöcken wurde am 22.04.2026 gegen 01:10 Uhr ein Selbstbedienungsautomat aufgehebelt. Aus dem Automaten wurde die Geldkassette entwendet. Die derzeit unbekannten Täter flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mit 1,8 Promille am Steuer

Am Abend des 22.04.2026 kontrollierte eine Polizeistreife einen PKW im Ostpreußenring. Bei der Fahrerin des Audis wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Gemäß Zeugenangaben fuhr sie zuvor deutliche Schlangenlinien. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Clenze/Gusborn - PKW-Fahrer begeht mehrere Verstöße

Am 22.04.2026 gegen 04:00 Uhr kontrollierte die Polizei einen PKW in der Mühlenstraße. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen war. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich diverse Auffälligkeiten. Zusätzlich war der Fahrer im Alter von 42 Jahren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Wenige Stunden später wurde der 42-Jährige erneut fahrenderweise in dem PKW im Bereich Gusborn angehalten. Erneut wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm der Fahrzeugschlüssel abgenommen und sichergestellt. Die falschen Kennzeichen an dem PKW wurden ebenfalls sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hitzacker - Einbruch in Firmengebäude

In ein Firmengebäude Am Räsenberg brachen derzeit Unbekannte in der Nacht zum 23.04.2026 ein. Dabei verschafften sie sich nach ersten Erkenntnissen Zutritt, indem sie eine Zugangstür aufhebelten. Aus dem Gebäude wurden diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Bei Diebstahl erwischt - Weiteres Diebesgut aufgefunden

Bei einem 27 Jahre alten Mann wurde nach einem Diebstahlsversuch in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße weiteres Diebesgut aufgefunden. Gegen 10:30 Uhr versuchte der Mann aus dem genannten Supermarkt Alkohol und Zigaretten zu entwenden, indem er die Ware im Wert von etwas über 30 Euro in eine Jackentasche steckte. Die Polizei stellte eine Alkoholisierung in Höhe von knapp einem Promille fest. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden zwei Bierdosen aus einem weiteren Supermarkt in Bad Bevensen aufgefunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Mehrere Polaroid-Kameras entwendet

Mehrere Polaroid-Kameras aus einer Drogerie in der Gudesstraße steckte eine derzeit unbekannte Person am 22.04.2026 gegen 13:00 Uhr in eine mitgeführte Tasche. Anschließend wurde sie von einer Frau angesprochen, die den Diebstahl beobachtet hat. Daraufhin flüchtete die Person mit dem Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche - Landwirtschaftliches Gespann verunfallt

Ein landwirtschaftliches Gespann befuhr am 22.04.2026 gegen 10:50 Uhr die Mühlenstraße in Fahrtrichtung Teyendorf. Dabei touchierte das Gespann einen im Seitenraum stehenden Baum. Dadurch kippte eine Spritzmaschine um. Einige Tausend Liter Pflanzenschutzmittel liefen aus. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Uelzen - Polizei sucht Hinweise nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall am 22.04.2026 gegen 13:00 Uhr in der Oldenstädter Straße sucht die Polizei Uelzen nach Zeugen. Ein PKW kollidierte dabei mit einem Senior auf einem Fußgängerüberweg. Nach einem kurzen Austausch entfernte sich der PKW-Fahrer vom Unfallort. Die Polizei Uelzen bittet den Fahrer sowie Zeugen sich unter der Telefonnummer 0581-930-0 zu melden.

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