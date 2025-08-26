Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zollamt findet Korallen im Paket

Mann bekam geschützte Tierart aus den USA geschickt

Bild-Infos

Download

Münster (ots)

Fünf Steinkorallenfragmente hat das Zollamt Münster - Loddenheide in einem Paket entdeckt. Da die Korallen unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzabkommens stehen und der Empfänger nicht die erforderlichen Papiere vorlegen konnte, behielt der Zoll sie ein.

Ein 61-jähriger Mann aus Münster war zum Zoll gebeten worden, um ein für ihn aus den USA geschicktes Paket in Empfang zu nehmen. Da es Unstimmigkeiten bezüglich des Inhalts gab, musste er das Paket in Anwesenheit der Zöllnerinnen und Zöllner öffnen.

"Die Kollegen staunten nicht schlecht, als sie neben anderen Gegenständen fünf Steinkorallenstücke mit Längen zwischen drei und neun Zentimetern im Paket fanden", sagt Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster. Die Einfuhr von Steinkorallen unterliegt aus Gründen des Artenschutzes strengen Richtlinien. Ohne ein entsprechendes Ausfuhrdokument des Ursprungs- oder Versendungslandes sowie eine Einfuhrgenehmigung des Bundesamtes für Naturschutz dürfen diese Tiere oder ihre Teile ab 30 mm Größe nicht nach Deutschland gebracht werden. Diese Dokumente konnte der Mann allerdings nicht vorlegen. Die Korallen seien schon alt und ihm von einer Verwandten aus Familienbesitz geschickt worden, beteuerte er.

Verboten blieb die Einfuhr dennoch. Der Zoll behielt die Korallen deshalb ein. Das zuständige Bundesamt für Naturschutz wird jetzt über ihren Verbleib und das weitere Verfahren entscheiden.

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell