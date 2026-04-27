Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ VW Crafter gestohlen ++ Nach Beleidigungen - Polizei nimmt alkoholisierten Mann in Gewahrsam ++ Strohballen brennen ++ Einbruch in Schule am Wochenende ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Dahlenburg - VW Crafter gestohlen

In der Nacht zum 26.04.2026 warf eine derzeit Unbekannte Person das Fenster eines Bürogebäudes Am Bahnhof ein. Aus dem Gebäude wurden zwei Fahrzeugschlüssel entwendet, mit einem der Schlüssel wurde ein vor dem Gebäude geparkter VW Crafter geöffnet und entwendet. Die Polizei hat entsprechende Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen in Dahlenburg gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Nach Beleidigungen - Polizei nimmt alkoholisierten Mann in Gewahrsam

In den Mittagsstunden des 26.04.2026 beleidigte und bedrohte ein 40 Jahre alter Mann einen 28-Jährigen mehrfach auf einem Gehweg Auf der Höhe. Die Polizei stellte eine Alkoholisierung bei dem 40-Jährigen von über zwei Promille fest. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei versuchte er die Polizeibeamten zu verletzen. Er verblieb bis in die Nachtstunden im Gewahrsamsbereich. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Ostumgehung

Ein Sattelzug befuhr am 27.04.2026 gegen 07:20 Uhr die Ostumgehung zwischen Stadtkoppel und Ebensberg. Bei einem Fahrstreifenwechsel touchierte der Sattelzug einen Kia Sportage, welcher anschließend mit einem VW T-Cross kollidierte. Die Fahrerin des Kia im Alter von 44 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrbahn wurde vorrübergehend gesperrt, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen und Rückstau kam.

Lüneburg - Brand in einem Restaurant - Polizei geht von technischem Defekt aus

Am 26.04.2026 gegen 16:50 Uhr wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand in einem Restaurant am Markt gemeldet. Es stellte sich heraus, dass bei einer Geldzählmaschine innerhalb eines Büroraumes zu einem Schwellbrand gekommen ist. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Einbruchsversuch in PKW scheitert

An mehreren Türen eines PKWs versuchte eine bislang unbekannte Person in der Nacht zum 26.04.2026 in der Magdeburger Straße gewaltsam in das Fahrzeug einzudringen. Als sich keine der Türen öffnete ließ die Person von dem PKW ab und entfernte sich. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Alkohol entwendet - Mann hält Dieb auf

Am Nachmittag des 26.04.2026 entwendete ein 42 Jahre alter Mann mehrere alkoholhaltige Getränke aus einer Tankstelle in der Neustädter Straße. Ein Mann hielt den Dieb auf, als dieser die Tankstelle verlassen wollte. Das Diebesgut im Wert von unter 50 Euro verblieb vor Ort.

Uelzen - Strohballen brennen

Rund 10 Strohballen brannten am 27.04.2026 gegen 12:55 Uhr in einem Park am Ilmenauufer nahe der Ripdorfer Straße. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Strohballen brannten nahezu komplett ab. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen - Einbruch in Schule am Wochenende

Im Zeitraum des vergangenen Wochenendes vom 24.04.2026 bis zum 27.04.2026 wurde das Fenster der Pausenhalle einer Schule in der Ebstorfer Straße aufgehebelt. Anschließend wurde die Schule betreten und eine Tür angegangen. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell