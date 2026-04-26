Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24.-26.01.2026++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24.-26.04.2026

Stadt und LK Lüneburg

Am Wochenende kam es in Lüneburg zu zwei Trickdiebstählen. In der Gartenstraße und in der Barckhausenstraße wurden jeweils ältere Herrschaften vor ihren Haustüren angesprochen und nach einer Klinik gefragt. Im Verlaufe der weiteren Gespräche kamen die Personen den Opfern sehr nahe und entwendeten unbemerkt jeweils Geldbörsen und EC-Karten. Mit diesen wurden anschließend Geldbeträge abgehoben.

Mit knapp 1,3 %o in der Atemluft fuhr am frühen Freitagabend ein 61-jähriger mit seinem PKW zu einer Tankstelle, um seinen PKW dort zu waschen. Mitbürgern fiel hierbei der Alkoholgeruch auf. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch in der Nacht zu Samstag fiel ein 29-jähriger Mann mit seinem PKW unter Alkoholeinfluß auf. Mit 1,19 %o führte er seinen Pkw in der Innenstadt und wurde kontrolliert. Anschließend versuchte er, den Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen. Weiterhin trat er mehrfach nach den Polizeibeamten und verletzte diese leicht. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Immer wieder kam es am Wochenende zu polizeilichen Einsätzen auf dem Skaterplatz in Bardowick. War es zunächst eine gemeldete größere Schlägerei, wurden später in der Nacht zu Samstag mehrere jugendliche Personen dort angetroffen, die Papiermüll und eine Bank-Tisch-Kombination entzündeten. Die Taten wurden von einem unbeteiligten Zeugen gefilmt. Am Folgeabend wurde aus einer Gruppe Jugendlicher heraus vom gleichen Ort aus mit einem sog. Laserpointer auf mind drei Autofahrer gezielt. Glücklicherweise kam es zu keinen Verkehrsunfällen. Einem 20-jährigen Winsener wurde letztlich nach Durchsuchung ein Laserpointer und auch ein verbotenes Messer abgenommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Münzautomaten einer Autowaschanlage Auf den Blöcken wurden in der Nacht zu Samstag geknackt. Wieviel Kleingeld hieraus entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzugehen in eine positive Richtung, auf der Überwachungskamera ist deutlich ein "alter Bekannter" zu erkennen. Hier steht dann demnächst ein polizeilicher Hausbesuch an.

In der Ringstraße kam es am Samstagabend zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkw. Hier wurden Außenspiegel abgetreten. Zudem wurde ein Motorroller umgekippt und dadurch beschädigt.

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am Samstagvormittag in Handorf. Beim Versuch, eine Zwischendecke zu entfernen, stürzte diese auf den 55-jährigen Hausbesitzer und begrub ihn unter sich. Trotz schneller Hilfe und einer langen Reanimation konnte er nicht gerettet werden.

In Adendorf kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr zu einem Fall häuslicher Gewalt. Ein 22-jähriger würgte seine 23-jährige Partnerin. Da es in der Vergangenheit bereits weitere Fälle von Gewalt gab, wurde der Aggressor für zwei Wochen aus der eigenen Wohnung verwiesen.

In Radbruch wurde in der Lindenstraße versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die beiden durch Zeugen beobachteten Täter konnten letztlich fliehen, ohne an Zigaretten oder an Geld herangekommen zu sein.

Am späten Samstagabend kam es in Dahlenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem nicht zugelassenen und versicherten PKW, an dem sich zudem noch falsche Kennzeichen befanden. Der Pkw verunfallte im Ziegeleiweg und fuhr gegen mehrere Zäune. Der 25-jährige Fahrer konnte von Anwohnern davon abgehalten werden, zu flüchten. Er stand unter Alkoholeinfluss und hatte keinen gültigen Führerschein.

Stadt und LK Uelzen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am frühen Samstagmorgen kam ein Fahrzeugführer auf der Kreisstraße 9 zwischen Bahnsen und Dreilingen aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit zwei Bäumen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt.

Bad Bevensen: Kontrollen in der Fußgängerzone

Die Polizei führte am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone in Bad Bevensen mehrere Kontrollen von sogenannten E-Scootern durch. Hierbei wurden insgesamt drei Straftaten und sechs Ordnungswidrigkeiten festgestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Nötigung mit Trunkenheitsfahrt auf der B4

Am Samstagnachmittag kam es auf der B4 zu einer Nötigung im Straßenverkehr, bei welcher ein 61-jähriger Fahrzeugführer einen anderen Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zwang und ihn bedrohte. Anschließend setzte der 61-Jährige seine Fahrt fort und konnte in Klein Bünstorf durch die Polizei kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille bei dem Fahrzeugführer. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Im Stadtgebiet von Uelzen kam es darüber hinaus zu weiteren Fahrten unter berauschenden Mitteln. U.a. ergab eine Verkehrskontrolle in der Nordallee, dass der 35-jährige Fahrzeugführer eines Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und darüber hinaus unter dem Einfluss von THC stand. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in Lüchow zu einer Körperverletzung zwischen einem 50-Jährigen und einem 41-jährigen Bekannten. Dabei stieg der Beschuldigte aus seinem PKW, schlug den 50-Jährigen Fußgänger mehrmals mit der Faust ins Gesicht und auf den Oberkörper und entfernte sich anschließend wieder mit einem PKW. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet.

Dannenberg/Hitzacker - Sachbeschädigung an PKW Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen kam es in der Straße Osterloh in Hitzacker zu einer Sachbeschädigung, indem ein geparkter PKW durch einen unbekannten Täter mittels eines Gegenstands zerkratzt wurde. Im selben Tatzeitraum kam es in der Franz-Lübeck-Straße in Dannenberg zu einem gleichen Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Lüchow - Unfall auf Tankstellengelände

Am Samstagmorgen vergaß ein Mann nach dem Tankvorgang bei der VR-Plus-Tankstelle in Lüchow, die Zapfpistole aus seinem PKW zu entfernen und setzte seine Fahrt weiter fort, sodass die Zapfpistole vom Schlauch abriss. Am selben Abend meldete sich der Herr selbstständig bei der Polizei, um den Schaden zu melden.

Splietau - Diebstahl von Elektronik aus Traktoren In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Splietau zu einem Diebstahl von Steuergeräten und GPS-Empfängern aus Traktoren durch bislang unbekannte Täter. Der Schaden beläuft sich hierbei auf circa 20000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Mehrfach Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel Zwischen Freitag und Samstag konnte die Polizei im gesamten Landkreis vier Fälle von unerlaubten Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von Alkohol, sowie Betäubungsmitteln feststellen. Entsprechende Strafverfahren wurden seitens der Polizei eingeleitet.

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