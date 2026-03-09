Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss und mit offenem Haftbefehl

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 09.03.2026, gegen 10.53 Uhr wurde ein 42-jähriger eScooter-Fahrer in der Alzeyer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem amtsbekannten Fahrer konnte eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Der Mann räumte zunächst den regelmäßigen Konsum von THC ein. Ein freiwilliger Drogenschnelltest reagierte aber auf eine weitere Substanz positiv. Bei der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass gegen den Mann ein aktueller Haftbefehl vorlag. Nach der Blutentnahme wurde der 42-Jährige in die nächstgelegene JVA verbracht.

