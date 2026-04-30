Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Verkehrsunfall - PKW kollidiert mit E-Scooter und entfernt sich ++ Streit in Supermarkt - Ermittlungen wegen Körperverletzung ++ GPS Empfänger von Traktoren gestohlen ++ Zweirad beschlagnahmt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Brand in leerstehendem Haus

In einem leerstehenden Haus im Eisenbahnweg gerat am 29.04.2026 gegen 13:10 Uhr im Obergeschoss Unrat in Brand. Die Feuerwehr hatte den Brand kurz nach ihrem Eintreffen unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Größerer Sachschaden entstand aufgrund des schnellen Einschreitens nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Lüneburg - Ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Ein 48 Jahre alter Mann setzte sich am 30.04.2026 hinter das Steuer eines VW Polo, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wurde gegen 00:45 Uhr auf der Bundesstraße 4/Ostumgehung angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,44 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bardowick - Brand von Waldboden

Rund 25m² Waldboden brannten am Abend des 29.04.2026 zwischen St. Nikolaihof und der Ilmenau. Der zuvor trockene Waldboden wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Adendorf - Verkehrsunfall - PKW kollidiert mit E-Scooter und entfernt sich

Die Polizei ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht am 29.04.2026 gegen 10:50 Uhr an der Elba-Kreuzung der Bundesstraße 209. Dabei beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen ein 19 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters auf dem Radweg von Brietlingen kommend in Fahrtrichtung Adendorf zu fahren. Dabei kollidierte ein PKW, welcher nach rechts in Richtung Bardowick abbiegen wollte, mit dem E-Scooter. Der männliche Fahrer des PKW entfernte sich mit seinem Fahrzeug. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzung und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter Fahrerin entfernt sich nach Verkehrsunfall

Nachdem eine E-Scooter-Fahrerin auf dem Radweg der Konrad-Adenauer-Straße am 29.04.2026 gegen 11:30 Uhr mit einem Radfahrer kollidierte, mischte sich ein Mann in die Situation ein. Nach Aussagen des Radfahrers habe die vermutlich jugendliche Fahrerin des E-Scooters auf Einwirken des Mannes keine Daten preisgegeben und sich dann entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - PKW beschädigt

Am Morgen des 29.04.2026 wurde ein VW Multivan auf einem Parkplatz in der Lüneburger Landstraße beschädigt. Dabei entstanden Lackkratzer. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 08:20 Uhr und 09:30 Uhr begrenzt werden. Aufgrund des Schadenbildes wird ein Verkehrsunfall ausgeschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Streit in Supermarkt - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Am 30.04.2026 gerieten gegen 09:30 Uhr eine 58 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann an der Kasse eines Supermarktes in der Elbuferstraße in einen Streit. Dieser verlagerte sich nach draußen. Dort wurde der Mann nach ersten Erkenntnissen handgreiflich und verletzte die Frau leicht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Lüchow - GPS Empfänger von Traktoren gestohlen

In der Nacht zum 30.04.2026 entwendeten derzeit Unbekannte GPS-Empfänger von insgesamt vier Traktoren auf einem Hof in Ranzau. Mit dem Diebesgut in Höhe von mehreren Tausend Euro flüchteten die bislang unbekannten Personen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Zweirad beschlagnahmt

Am 29.04.2026 gegen 11:20 Uhr kontrollierte die Polizei in der St.-Viti-Straße ein zulassungspflichtiges Kraftrad. Dabei stellte sich heraus, dass kein Versicherungsschutz bei dem Fahrzeug vorlag. Aufgrund einer zudem fehlenden Betriebserlaubnis wurde das Zweirad beschlagnahmt.

Bienenbüttel - Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4

Zwei PKW kollidierten am 30.04.2026 gegen 10:10 Uhr auf der Bundesstraße 4 zwischen Bienenbüttel und Grünhagen. Es wurde niemand verletzt. Einer der betroffenen PKW, ein Skoda Fabia, wurde abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall und die Bergungsarbeiten kam es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von mehreren tausend Euro.

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