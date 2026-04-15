Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Arbeiter vom Dach

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13.10 Uhr zum Parkweg gerufen. Dort hatte sich eine Person bei Arbeiten auf dem Dach am Fuß verletzt und konnte nicht mehr eigenständig vom Dach hinabsteigen. Mittels Drehleiter wurde der Patient wieder auf den Erdboden gebracht und dort dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr war um 14.00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell