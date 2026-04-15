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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Arbeiter vom Dach

FW-EN: Feuerwehr rettet Arbeiter vom Dach
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Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13.10 Uhr zum Parkweg gerufen. Dort hatte sich eine Person bei Arbeiten auf dem Dach am Fuß verletzt und konnte nicht mehr eigenständig vom Dach hinabsteigen. Mittels Drehleiter wurde der Patient wieder auf den Erdboden gebracht und dort dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr war um 14.00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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