FW-EN: Lkw verliert Kraftstoff
Sprockhövel (ots)
Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 11:20 Uhr zum Gewerbegebiet Bossel alarmiert. Vor Ort ist aus einem beschädigten Kraftstofftank eines Lkw Diesel ausgetreten. Die Einsatzkräfte streuten die Verunreinigung mit Bindemittel ab und nahmen dieses zur fachgerechten Entsorgung wieder auf. Die ebenfalls anwesende Polizei nahm den Sachverhalt aufgrund eines möglichen Kraftstoffdiebstahls auf.
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