FW-EN: Lkw verliert Kraftstoff

Sprockhövel (ots) - Eine automatische Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr Sprockhövel am Donnerstag gegen 3.40 Uhr in die Stefansbecke gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Begehung des Werksgebäudes glücklicherweise kein Schadensereignis feststellen. Ein weiteres Eingreifen der 20 ausgerückten Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich, so dass der Einsatz gegen 4.15 Uhr beendet werden konnte. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel ...

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