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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Lkw verliert Kraftstoff

FW-EN: Lkw verliert Kraftstoff
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Sprockhövel (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 11:20 Uhr zum Gewerbegebiet Bossel alarmiert. Vor Ort ist aus einem beschädigten Kraftstofftank eines Lkw Diesel ausgetreten. Die Einsatzkräfte streuten die Verunreinigung mit Bindemittel ab und nahmen dieses zur fachgerechten Entsorgung wieder auf. Die ebenfalls anwesende Polizei nahm den Sachverhalt aufgrund eines möglichen Kraftstoffdiebstahls auf.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.04.2026 – 11:29

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    Sprockhövel (ots) - Eine automatische Brandmeldeanlage hat die Feuerwehr Sprockhövel am Donnerstag gegen 3.40 Uhr in die Stefansbecke gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Begehung des Werksgebäudes glücklicherweise kein Schadensereignis feststellen. Ein weiteres Eingreifen der 20 ausgerückten Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich, so dass der Einsatz gegen 4.15 Uhr beendet werden konnte. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel ...

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