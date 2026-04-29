Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Polizei kontrolliert Zweiräder ++ Krankenfahrstuhl entwendet - Diebesgut festgestellt - Fahrer alkoholisiert ++ Snackautomat beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - Aktionstag "sicher.mobil.leben" - Polizei kontrolliert Zweiräder

Am bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" beteiligte sich am 28.04.2026 auch die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen. Dabei wurden Schwerpunktmäßig Zweiräder in allen drei Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen kontrolliert. Im Ergebnis wurden bei etwas über 200 überprüften Zweirädern insgesamt 146 Verstöße geahndet, darunter elf Straftaten sowie eine Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel. Vier Fahrzeuge wurden in dem Zusammenhang im Stadtgebiet Uelzen sichergestellt (siehe Pressemitteilung vom 28.04.2026 und 29.04.2026).

Lüneburg

Lüneburg - Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

Ein Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in der Grapengießerstraße wurde in der Nacht zum 28.04.2026 abgebrochen. Nach ersten Feststellungen wurde zunächst die Eingangstür des Objektes aufgehebelt. Ob ein betreten des Hausflures stattgefunden hat und warum von der Tat abgelassen wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden an der Tür liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Zwei PKW-Fahrer wurden im Verlaufe des 28.04.2026 unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken am Steuer der jeweiligen Fahrzeuge festgestellt. Gegen 14:25 Uhr wurde der Fahrer eines Renault an einem Tankstellengelände in der Hamburger Straße angesprochen und aufgehalten, nachdem Alkoholgeruch bei ihm wahrgenommen wurde. Da er zuvor auf das Gelände gefahren ist, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. In den späten Abendstunden wurden Auffälligkeiten in der Fahrweise bei einem VW Golf gemeldet. Die Polizei überprüfte den Fahrer im Sültenweg. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille.

Lüneburg - Radfahrer schwerverletzt

Bei der Einmündung der Straße In der Süßen Heide in die Soltauer Alle ereignete sich am 28.04.2026 gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Hyundai i10. Dabei beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen die 54 Jahre alte Fahrerin des Hyundai nach links abzubiegen und erfasste den Senioren auf seinem Fahrrad. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Lüneburg - Rangelei in Kleingarten

In einem Kleingarten im Moorweg gerieten am Vormittag des 29.04.2026 zwei Männer im Alter von 36 und 39 Jahren in eine Rangelei. Dabei beschädigte der stark alkoholisierte 39-Jährige auch Dekogegenstände. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse bei Einkauf gestohlen

Einer Seniorin wurde am 28.04.2026 bei einem Einkauf in einem Supermarkt in der Schützenstraße die gefüllte Geldbörse entwendet. Die Frau war gegen 10:45 Uhr in dem Supermarkt und bemerkte den Diebstahl als sie ihre Ware zahlen wollte. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Krankenfahrstuhl entwendet - Diebesgut festgestellt - Fahrer alkoholisiert

Von einem Grundstück in Lüggau wurde am Abend des 28.04.2026 ein elektrischer Krankenfahrstuhl im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Wenige Stunden später konnte die Polizei diesen im Develangring feststellen. Er wurde von einem 25 Jahre alten Mann gefahren. Bei der anschließenden Überprüfung des Mannes ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,43 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Krankenfahrstuhl dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.

Uelzen

Uelzen - Snackautomat beschädigt

In der Nacht zum 28.04.2026 wurde ein Snackautomat in der Eschemannstraße beschädigt. Dabei sprang nach ersten Erkenntnissen gegen 00:25 Uhr ein derzeit unbekannter Mann gegen den Automaten, sodass dieser aus der Verankerung gerissen wurde. Zudem schlug er mit einem Verkehrsschild drei Überwachungskameras aus der Halterung und entwendete sie. Der Sachschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Weitere Verkehrskontrollen durch Verfügungseinheit

Die Verfügungseinheit kontrollierte am 28.04.2026 mit dem Rad im Stadtgebiet Uelzen diverse Verkehrsteilnehmende (siehe auch Pressemitteilung vom 28.04.2026). Neben den beiden bekannten Verstößen gegen 08:30 Uhr wurde in der Straße Schnellenmarkt gegen 12:30 Uhr ein elektrisches "Fahrrad" kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass dieses ohne Nutzung der Pedale eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreichen konnte. Somit ist das Kleinkraftrad versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig. Ein Versicherungsschutz lag nicht vor. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenfalls unversichert war ein Kleinkraftrad, welches rund eine halbe Stunde später in der Bahnhofstraße angehalten wurde. Auch dieses wurde sichergestellt. Die Polizei hat eine positive Resonanz auf die Kontrollen wahrgenommen und kündigt weitere Kontrollen an.

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