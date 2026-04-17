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Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Verkehrsunfallflucht

Landstuhl (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026 kam es gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des KAUFLANDES in Landstuhl zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier touchierte eine Fahrzeug einen auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten Hyundai ix20 (grau). Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seiner entsprechenden Pflicht nachzukommen.

Hinweise hierzu nehmen die Polizeibeamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen. |pilan

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Landstuhl
Telefon: 0631 369-14399
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell

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