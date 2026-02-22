POL-PPRP: Fahrt mit gefälschtem Führerschein
Ludwigshafen-Friesenheim (ots)
Am Sonntag, 22.02.2026, gegen 03:20 Uhr wurde in der Leuschnerstraße ein Pkw-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle händigte der 22-jährige Pkw-Fahrer den eingesetzten Beamten einen gefälschten rumänischen Führerschein aus. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell