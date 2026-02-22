POL-PPRP: Fahrt mit gefälschtem Führerschein

Ludwigshafen - Maudach (ots) - Am Samstagmorgen (21.02.2026), gegen 01:30 Uhr, kam es in Ludwigshafen in der Irisstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei PKW. Alle drei PKW waren am rechten Fahrbahnrand der Irisstraße ordnungsgemäß geparkt. Der 23-jährige Unfallverursacher parkte sein Fahrzeug aus und fuhr unmittelbar nach dem Ausparken auf einen PKW auf, der ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Hierbei ...

