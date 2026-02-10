POL-BOR: Vreden - Hauswand beschädigt und davongefahren

Velen (ots) - Tatort: Velen, Nordvelener Straße; Tatzeit: zwischen 08.02.2026, 20.00 Uhr, und 09.02.2026, 08.00 Uhr; Werkzeug gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Velen. Um an ihre Beute zu gelangen, sind die Täter in zwei Lagerhallen auf einem Grundstück an der Nordvelener Straße eingebrochen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: ...

