POL-BOR: Vreden - Hauswand beschädigt und davongefahren
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Zwillbrocker Straße;
Unfallzeit: zwischen 07.02.2026, 13.00 Uhr und 09.02.2026, 12.30 Uhr;
Die Hauswand eines Verbrauchermarktes beschädigt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Zwillbrocker Straße in Vreden. Zu dem Unfall kam es zwischen Samstag- und Montagmittag. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
