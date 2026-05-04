Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind auf Fahrrad von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 20.35 Uhr, soll ein 10-jähriger Fahrradfahrer von einem Pkw angefahren worden sein. Der Junge befuhr wie der Pkw eine Grundstückseinfahrt in der Hartmattenstraße in Höhe der Hausnummer 18, als der Pkw den Radfahrer erfasste und der Radfahrer stürzte. Der wohl ältere Fahrer mit Vollbart des Pkws habe den Jungen beleidigt und sei davongefahren. Zur Untersuchung wurde der Junge in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um einen blauen Toyota handeln.

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