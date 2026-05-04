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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, kurz vor 14.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Weiler Straße / Ob der Gass zwischen einem Pedelec und einem Pkw zu einer Vorfahrtsverletzung. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straße Ob der Gass und wollte die Weiler Straße in Richtung Käppelestraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 78-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 82-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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