Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfahrtsverletzung - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 02.05.2026, kurz vor 14.00 Uhr, kam es an der Kreuzung Weiler Straße / Ob der Gass zwischen einem Pedelec und einem Pkw zu einer Vorfahrtsverletzung. Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straße Ob der Gass und wollte die Weiler Straße in Richtung Käppelestraße geradeaus überqueren. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 78-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 82-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus.

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