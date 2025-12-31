Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Feuerwehr unterstützt Wartung von 40 Defibrillatoren im Stadtgebiet

Mechernich (ots)

Der Löschzug Kommern hat am Samstag, 29. November die turnusmäßige Wartung von insgesamt 40 automatisierten externen Defibrillatoren (AED) im gesamten Stadtgebiet Mechernich unterstützt.

Dazu schwärmten zwölf Einsatzkräfte sternförmig aus und sammelten die Geräte an ihren jeweiligen Standorten ein. Im Feuerwehrgerätehaus Mechernich erfolgte die Aktualisierung der Netzwerkdaten. Zusätzlich wurden weitere Daten erhoben, welche zur Administration der Geräte notwendig sind. Abschließend wurden die Geräte wieder zu ihren Standorten gebracht, wo die Batterien der Alarmvorrichtung in den Wandkästen ausgetauscht wurden.

Koordiniert wurde die Aktion von Dirk Küsters vom Verein "Lebensretter im Kreis Euskirchen e. V.", der selbst aktives Mitglied der Feuerwehr ist. "Mit der Aktion konnten wir die AED nicht nur auf den neuesten Stand bringen, sondern auch neu registrieren. Wir sind froh über die Unterstützung aus den Reihen der Feuerwehr, sowohl personell als auch durch die Bereitstellung von mehreren Mannschaftstransportfahrzeugen", betonte Küsters.

Kreisweit haben die "Lebensretter" inzwischen mehr als 259 AED installiert und so ein flächendeckendes Netzwerk geschaffen. Die Geräte sind aufgrund ihrer einfachen Bedienbarkeit speziell für den Einsatz durch Ersthelferinnen und Ersthelfer im Rahmen der Laienreanimation geeignet. In Kombination mit der Alarmierung von Ersthelfern über das Corehelper-Projekt leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag, um das therapiefreie Intervall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken - und damit Leben bei Herz-Kreislauf-Stillständen zu retten.

Weitere Informationen: www.lebensretter-eu.de

