Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Mit Pkw gegen Fassade von Drogeriemarkt gefahren - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Montagnacht, 04.05.2026, gegen 00.35 Uhr, fuhr ein Pkw gegen die Fassade eines Drogeriemarktes.

Die 18-jährige Fahrerin des Pkws befuhr den Parkplatz des Drogeriemarktes in der Gewerbestraße, als ein unbekanntes Tier den Parkplatz gekreuzt habe. Die Fahrerin erschrak und fuhr in der Folge gegen die Fassade des Drogeriemarktes. Die 18-Jährige sowie ihre 19-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sei ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden an der Fassade wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

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