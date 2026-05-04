POL-FR: Rheinfelden/Adelhausen: 80-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Am Samstag, 02.05.2026, gegen 21.00 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand an einer Lagerhalle eines Fahrradgeschäftes in die Blasistraße nach Fahrnau gerufen. Der Brand weitete sich über die Fassade auf das Dach der Halle aus. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Durch den schnellen Löschangriff der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den angrenzenden Verkaufsraum sowie auf in ...

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