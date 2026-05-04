POL-FR: Rheinfelden/Adelhausen: 80-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer
Freiburg (ots)
Am Sonntag, 03.05.2026, gegen 13.50 Uhr, stürzte ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer in Adelhausen. Er befuhr die Kreisstraße 6334 von der Landstraße 139 kommend in Richtung Hüsingen und wollte auf den unbefestigten Parkplatz auffahren. Beim Auffahren auf den Parkplatz rutschte ein Reifen an der Bordsteinkante weg und in der Folge stürzte der 80-Jährige auf den Parkplatz. Mit schweren Verletzungen wurde der 80-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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