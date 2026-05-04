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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Adelhausen: 80-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.05.2026, gegen 13.50 Uhr, stürzte ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer in Adelhausen. Er befuhr die Kreisstraße 6334 von der Landstraße 139 kommend in Richtung Hüsingen und wollte auf den unbefestigten Parkplatz auffahren. Beim Auffahren auf den Parkplatz rutschte ein Reifen an der Bordsteinkante weg und in der Folge stürzte der 80-Jährige auf den Parkplatz. Mit schweren Verletzungen wurde der 80-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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