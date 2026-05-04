POL-FR: Wehr: Brand in Kreismülldeponie
Freiburg (ots)
Am Samstag, 02.05.2026, brach aus bislang unbekannten Gründen gegen 12.00 Uhr ein Brand in der Kreismülldeponie Lachengraben in Wehr aus. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt. Eine Lagerhalle fiel dem Feuer zum Opfer. Der Sachschaden wird auf ungefähr 120.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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