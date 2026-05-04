POL-FR: Wehr: Brand in Kreismülldeponie

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 29.04.2026, gegen 18:05 Uhr, wurden in der Weisweiler Straße in Kenzingen zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von circa 9.000 bis 10.000 Euro entwendet. Die Fahrräder waren an einem Fahrradständer vor einem Supermarkt angeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte einer der Täter bei der Tatausführung durch einen Geschädigten beobachtet werden. Der Dieb fuhr auf dem ...

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