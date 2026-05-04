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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Festnahme von mutmaßlichen Fahrraddieben

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 29.04.2026, gegen 18:05 Uhr, wurden in der Weisweiler Straße in Kenzingen zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von circa 9.000 bis 10.000 Euro entwendet. Die Fahrräder waren an einem Fahrradständer vor einem Supermarkt angeschlossen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte einer der Täter bei der Tatausführung durch einen Geschädigten beobachtet werden. Der Dieb fuhr auf dem entwendeten Fahrrad davon. Kurz darauf konnten drei Tatverdächtige durch die Geschädigten am Bahnhof Kenzingen angetroffen werden. Einer der Männer konnte mit einem der hochwertigen Pedelecs in unbekannte Richtung flüchten, das zweite Pedelec konnte sich der Geschädigte von einem zweiten Mann zurückholen. Drei Tatverdächtige im Alter von 17, 21 und 22 Jahren konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Zwei Beschuldigte im Alter von 22 und 17 Jahren wurden einem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt. Einer der von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle wurde außer Vollzug gesetzt, gegen den anderen dringend Tatverdächtigen wurde vom Amtsgericht Untersuchungshaft angeordnet.

Re/oec

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Özkan Cira
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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