Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: KIA gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Mindestens eine unbekannte Person entwendete am Donnerstag zwischen 05:45 Uhr und 15 Uhr einen Kia Ceed vom Park-and-Ride-Parkplatz in der Kaldenkirchener Straße zwischen Viersen und Mönchengladbach. Der Kia Ceed aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen BM-ES 242. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Oder können Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (jk) (84)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

