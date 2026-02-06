POL-VIE: KIA gestohlen - Polizei sucht Hinweise
Mönchengladbach (ots)
Mindestens eine unbekannte Person entwendete am Donnerstag zwischen 05:45 Uhr und 15 Uhr einen Kia Ceed vom Park-and-Ride-Parkplatz in der Kaldenkirchener Straße zwischen Viersen und Mönchengladbach. Der Kia Ceed aus dem Jahr 2023 hat das amtliche Kennzeichen BM-ES 242. Haben Sie im genannten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht? Oder können Sie Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (jk) (84)
