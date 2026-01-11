POL-GE: Vandalismus an Schule in Gelsenkirchen-Schalke

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem bereits zwei Tatverdächtige eines schweren Raubes in Gelsenkirchen-Horst ermittelt werden konnten, sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem dritten, bislang unbekannten, Tatverdächtigen. Dieser soll am Freitag, 15. August 2025, gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Gebäude an der Devensstraße einen 34-Jährigen aus Bochum niedergeschlagen und am Boden liegend mit Schlägen ...

