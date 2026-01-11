POL-GE: Vandalismus an Schule in Gelsenkirchen-Schalke
Gelsenkirchen (ots)
Am Samstag, 10.01.2026 um 19:59 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem zwei Jugendliche an der Friedrich-Grillo-Schule in Gelsenkirchen-Schalke ein Fenster eingeschlagen hatten. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchteten die beiden Jugendlichen fußläufig, konnten jedoch nach kurzer Nacheile gestellt werden. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.
