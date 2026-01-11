PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vandalismus an Schule in Gelsenkirchen-Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 10.01.2026 um 19:59 Uhr, alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem zwei Jugendliche an der Friedrich-Grillo-Schule in Gelsenkirchen-Schalke ein Fenster eingeschlagen hatten. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchteten die beiden Jugendlichen fußläufig, konnten jedoch nach kurzer Nacheile gestellt werden. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Sie wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 20:00

    POL-GE: Schusswaffenfund bei Verkehrskontrolle - Einsatz von Spezialeinheiten in Gladbeck

    Gelsenkirchen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen-Heßler fanden Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag, 8. Januar 2026, mehrere Waffen. Der mit mehreren männlichen Personen besetzte Pkw aus Gladbeck fiel den Einsatzkräften gegen 10 Uhr auf der Grothusstraße auf und wurde im Bereich des Lehrhovebruchs angehalten und ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:09

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem bereits zwei Tatverdächtige eines schweren Raubes in Gelsenkirchen-Horst ermittelt werden konnten, sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem dritten, bislang unbekannten, Tatverdächtigen. Dieser soll am Freitag, 15. August 2025, gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Gebäude an der Devensstraße einen 34-Jährigen aus Bochum niedergeschlagen und am Boden liegend mit Schlägen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren