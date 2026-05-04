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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 03.05.2026, gegen 09:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Wilhelm-Stahl-Straße in Titisee-Neustadt und wollte nach links in die Pfauenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-jährigen Unfallbeteiligten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Konsum von alkoholischen Genussmitteln. Der 53-Jährige wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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