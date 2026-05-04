Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 03.05.2026, gegen 09:30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Wilhelm-Stahl-Straße in Titisee-Neustadt und wollte nach links in die Pfauenstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Pkw-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-jährigen Unfallbeteiligten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Konsum von alkoholischen Genussmitteln. Der 53-Jährige wurde zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell