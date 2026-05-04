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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fußgänger angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.05.2026, soll es gegen 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Auto und einem 71-jährigen Fußgänger gekommen sein. Der Fußgänger sei auf dem Gehweg gehend vom Spiegel eines vorbeifahrenden Autos getroffen und verletzt worden. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07762 8078 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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