Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (370) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 17.04.2026
Nürnberg (ots)
Am Freitagabend (17.04.2026) fand in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit Aufzug statt. Die Versammlung verlief weitestgehend störungsfrei.
Die Versammlung mit dem Titel "Gefangen in der Hölle" mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt fand ab 17:00 Uhr am Hallplatz statt und bewegte sich im weiteren Verlauf durch die Nürnberger Innenstadt. Gegen 20:00 Uhr endete die Versammlung am Jakobsplatz.
In der Spitze nahmen an der Versammlung rund 200 Personen teil.
Kurz vor Beginn der Versammlung fanden sich am Hallplatz rund 15 Personen zu einem nicht angezeigten Gegenprotest ein. Polizeikräfte trennten die beiden Personengruppen zeitweise voneinander.
Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Versammlungsteilnehmern musste eine Person durch die Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen werden. Die Versammlung verlief ansonsten ohne größere Störungen.
Etwaige Verstöße im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen werden im Nachgang durch die Kriminalpolizei Nürnberg geprüft.
Unter der Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren auch Kräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken im Einsatz.
Erstellt durch: Michael Sebald
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