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Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (369) Frau angegriffen und schwer verletzt - Tatverdächtige festgenommen

Ansbach (ots)

Eine 31-jährige Frau steht im Verdacht, am Donnerstagabend (16.04.2026) ihre Mutter in Sachsen bei Ansbach (Lkrs. Ansbach) mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtige fest.

Zeugen verständigten gegen 21:30 Uhr die Integrierte Leitstelle (ILS), nachdem sie in der Straße "Am Römer" eine schwerverletzte Frau angetroffen hatten. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach und benachbarter Streifen vor Ort eintrafen, ergaben sich Anhaltspunkte, dass die Verletzte zuvor von ihrer 31-jährigen Tochter angegriffen worden sein könnte.

Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen trafen die Beamten die 31-jährige Deutsche in unmittelbarer Nähe an und nahmen diese vorläufig fest. Sie befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Im weiteren Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass die Festgenommene ihre 70-jährige Mutter (deutsch) zuvor mit einem Messer angegriffen hat. Die 70-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Zustand ist inzwischen stabil.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Im Anschluss sicherte die Ansbacher Kriminalpolizei die Spuren am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte einen Antrag auf die vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gegen die Tatverdächtige.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

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