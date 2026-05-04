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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler-Rötenbach: Kaminbrand

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 01.05.2026, gegen 08:00 Uhr kam es in einem Wohnhaus in der Stichstraße in Rötenbach zu einem Kaminbrand. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten dunkle Rauchwolken über dem Kamin festgestellt werden. Die Bewohner des Wohnhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Durch den Kaminbrand wurde das Haus jedoch vorerst unbewohnbar, sodass die Bewohner anderweitig unterkommen mussten. Die im angrenzenden Stall befindlichen Rinder konnten dort verbleiben und kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Neben den Feuerwehren aus Rötenbach, Friedenweiler, Löffingen und Titisee-Neustadt war auch ein Schornsteinfeger vor Ort. Diese ließen das Feuer kontrolliert abbrennen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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