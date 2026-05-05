Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau- Erzingen: Jugendlicher Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.05.2026, gegen 18:15 Uhr flüchtete ein Jugendlicher auf seinem Motorrad beim Erkennen eines Streifenwagens. Nach einer kurzen Hinterherfahrt, bei der das Motorrad mit knapp 80 km/h innerorts unterwegs war, konnte der Jugendliche angehalten und vorläufig festgenommen werden. Am Motorrad konnten technische Veränderungen festgestellt werden, außerdem fehlte eine gültige Versicherung und der Jugendliche war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es drohen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem auch wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Motorrads gefährdet wurden. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.

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