POL-FR: Klettgau- Erzingen: Jugendlicher Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei
Freiburg (ots)
Am Montag, 04.05.2026, gegen 18:15 Uhr flüchtete ein Jugendlicher auf seinem Motorrad beim Erkennen eines Streifenwagens. Nach einer kurzen Hinterherfahrt, bei der das Motorrad mit knapp 80 km/h innerorts unterwegs war, konnte der Jugendliche angehalten und vorläufig festgenommen werden. Am Motorrad konnten technische Veränderungen festgestellt werden, außerdem fehlte eine gültige Versicherung und der Jugendliche war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Es drohen mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem auch wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Flucht beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Motorrads gefährdet wurden. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell