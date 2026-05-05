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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Pool in der Walpurgisnacht zerstört - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 30.04.2026 auf Freitag, 01.05.2026, wurde durch bislang unbekannte Täterschaft in der Rathausstraße in Murg- Oberhof ein Gartenpool aufgeschlitzt, wodurch 24.000 Liter Wasser ausliefen. Der Sachschaden dürfte ungefähr 1000 Euro betragen. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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