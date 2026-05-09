Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall - Peugeot-Fahrer erfasst Reh

Helmstdt-Bargen (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer die Bundesstraße 292, von Waibstadt-Bernau kommend in Richtung Helmstadt-Bargen. Unvermittelt querte auf der Strecke ein Reh von rechts die Fahrbahn. Der 29-Jährige konnten eine Kollision trotz einer Gefahrenbremsung nicht mehr vermeiden und erfasste das Tier. Während das Reh am Unfallort verendete blieb der Fahrzeuglenker unverletzt. Jedoch entstand an seinem Pkw ein erheblicher Sachschaden, der auf ca. 5000,- Euro geschätzt wird.

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