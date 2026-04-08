Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch in ein Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 02.04.2026, 08:00 Uhr und Dienstag, 07.04.2026, 15:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bruchsal ein.

Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner, um offenbar über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Weiherbergstraße einzudring en.Im Inneren durchwühlten die Unbekannten mehrere Räumlichkeiten auf der Suche nach Wertgegenständen. Ersten Einschätzungen zufolge wurden wohl Bargeld, Schmuck sowie Handtaschen entwendet.

Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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