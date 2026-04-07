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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schwerer Verkehrsunfall nach mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit

Karlsruhe (ots)

Ein 35-jähriger Audi-Fahrer verursachte am Samstagabend in Karlsruhe einen schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte deutlich überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein.

Der Mann war gegen 20:30 Uhr auf dem Gottlob-Schreber-Weg unterwegs und beschleunigte im Bereich einer Gaststätte stark. An der Einmündung zum Scheibenhardter Weg wollte er offenbar nach rechts in Richtung Rastatter Straße abbiegen. Dabei verlor er mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Audi schleuderte zunächst gegen einen geparkten Mercedes, der aufgrund der Wucht des Aufpralls etwa 15 Meter weiter gegen einen ebenfalls geparkten Citroën geschoben wurde. Der Audi geriet anschließend weiter ins Schleudern, stieß mit einem abgestellten Anhänger zusammen und prallte schließlich gegen einen Baum.

Der 35-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht verletzt.

Gegen den Mann wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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