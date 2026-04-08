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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559 ist am Dienstagnachmittag ein 68-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 61-jähriger VW-Fahrer gegen 15:45 Uhr auf der L 559 von Leopoldshafen in Richtung Blankenloch unterwegs. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße 36 übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer und kollidierte daraufhin mit ihm. Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte sich der 68-jährige Kradfahrer bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb offenbar unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Abschlepp- und Reinigungsarbeiten musste die L 559 in Richtung Leopoldshafen sowie die Abbiegespur zur B 36 in Fahrtrichtung Norden für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Anja Hamerski, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: +49 721 666-1111
Fax: +49 721 666-1150
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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