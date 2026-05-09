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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim
Rhein-Neckar-Kreis: Unsachgemäße Benutzung eines Einkaufswagens führt zu Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, wurden Rettungskräfte der Feuerwehr und der Polizei zum BMX-Gelände am Sportplatz in Dossenheim gerufen. Grund hierfür war ein durch Jugendliche verursachter Brand, welche zwei Einkaufswägen übereinandergestapelt und diese mittels Unrat in Brand gesetzt hätten. Die anschließende Überprüfung durch die Einsatzkräfte ergab, dass die Jugendlichen lediglich Hähnchen in einem Einkaufswagen grillen wollten und diesen als Grill benutzten. Hierzu zündeten sie Grillkohle unterhalb des Einkaufswagens an und nutzen die Gitterstäbe als Grillrost. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, es entstand kein Sachschaden. Die Jugendlichen konnten noch vor Ort durch die eingesetzte Streife angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Nach einem belehrenden Gespräch zeigten sich die Jugendlichen einsichtig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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