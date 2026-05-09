Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,1 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer in der Bergstraße in Weinheim durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Da der Mann alkoholisiert wirkte, wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Zur weiteren Beweissicherung erfolgte anschließend eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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