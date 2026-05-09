PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim
Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,1 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde ein 29-jähriger Fahrradfahrer in der Bergstraße in Weinheim durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Da der Mann alkoholisiert wirkte, wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von ca. 2,1 Promille. Zur weiteren Beweissicherung erfolgte anschließend eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren