POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kiosks - PM 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es in Wiesloch im Bereich einer Freizeitanlage im Gewann Haagen zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgrund des Vollbrands eines Kiosk-Häuschens. Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen ist bislang noch nichts bekannt.
Es wird nachberichtet.
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