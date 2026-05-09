POL-MA: Heidelberg/Handschuhsheim: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - PM 1
Heidelberg (ots)
Derzeit befinden sich Rettungskräfte und Polizei bei einer größeren Rauchentwicklung in einem in der Steubenstraße befindlichen Mehrfamiliehaus im Einsatz. Über die Ursache und mögliche Verletzte liegen noch keine Erkenntnisse vor. Vorsichtshalber wurden die im Anwesen befindlichen Bewohner in Sicherheit gebracht.
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