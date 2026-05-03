LPI-GTH: Anhänger entwendet - Zeugenaufruf

LK Gotha (ots) - Am Wochenende wurden mehrere Verkehrsteilnehmer, welche nur bedingt fahrtauglich waren, bei Verkehrskontrollen aus der Anonymität gehoben. So wurden die Gothaer Beamten auf einen E-Scooterfahrer in Gotha aufmerksam, bei welchem der Versicherungsschutz für sein Gefährt fehlte. Im Zuge der Kontrolle am Freitagfrüh gegen 07:30 Uhr stellten die Beamten zudem die Beeinflussung durch mehrere Drogenarten und Alkohol bei dem 28jährigen fest. Es wurde eine ...

mehr