LPI-GTH: Anhänger entwendet - Zeugenaufruf
Treffurt (ots)
Unbekannte entwendeten in der Nacht auf den 01.05.2026 in der Egon-Bahr-Straße einen Pkw-Anhänger eines 51-Jährigen. Der Neuwert wurde auf circa 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 0107689/2026) (sus)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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