Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer schwer verletzt

Drei Gleichen / LK Gotha (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei Gotha über einen schweren Unfall eines Radfahrers am Rande der Ortslage Mühlberg informiert. Die eingetroffenen Rettungskräfte und Polizei stellten fest, dass der 64jährige Radfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen wurde. Am Beispiel des 64jährigen Radfahrers wurde deutlich, wie wichtig das Tragen eines Sturzhelms ist, ohne diesen der Radfahrer, nach Auskunft des Notarztes, nur geringe Überlebenschancen gehabt hätte. (ri)

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