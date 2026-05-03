Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholfahrten am Samstagabend gestoppt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Polizeistreifen zogen am Samstagabend gleich zwei berauschte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr. Gegen 19:25 Uhr wurde ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer in der Eschleber Straße angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Um 21:55 Uhr wurde in der Lindemannstraße ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters gestoppt. Der durchgeführte Atemalkoholtest lieferte hier ein Ergebnis von 1,74 Promille. In beiden Fällen wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (ml)

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