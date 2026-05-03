LPI-GTH: Unter Betäubungsmitteln am Steuer gestoppt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - In einer Wohnung in der Langensalzaer Straße kam es am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand. Die beiden Bewohner (28 und 32 Jahre alt) befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Objekt. Durch das Feuer und die Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen wurden in einem Ausweichquartier untergebracht. Die Kriminalpolizei ...

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