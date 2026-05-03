LPI-GTH: Unter Betäubungsmitteln am Steuer gestoppt
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am frühen Samstagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife im Mühlgrabenweg einen 24-jährigen Opel-Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ml)
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