Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Wildschweinrotte

Trügleben - Landkreis Gotha (ots)

Am späten Freitagabend kollidierte eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin auf der L 3007 mit einer Rotte Wildschweine. Die Frau war von Gotha in Richtung Trügleben unterwegs, als die Tiere plötzlich die Fahrbahn querten. Trotz Bremsversuchs konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Während die Fahrerin unverletzt blieb, verendeten zwei Wildschweine noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. (ml)

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