LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Stadtilm(Ilm-Kreis) (ots)
Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde der Fahrer eines Opel Corsa am Freitagabend in der Baumallee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (sk)
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