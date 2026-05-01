LPI-GTH: Mopedkontrolle führt zu mehreren Strafanzeigen
Allersdorf (Ilm-Kreis) (ots)
Am Donnerstagnachmittag wurde der Fahrer einer Simson in der Ortslage Allerdorf kontrolliert. Auffällig war, dass er keinen Helm trug und das Moped nicht mit einem Kennzeichen versehen war. Im Laufe der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass sein Gefährt nicht versichert und leistungsgesteigert war. Der 16-jährige Fahrzeugführer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zu weiteren technischen Prüfung wurde das Moped sichergestellt. (sk)
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