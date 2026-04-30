LPI-GTH: Hühner gestohlen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Zu einer Streitigkeit kam es gestern gegen 18.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Humboldtstraße. Ein 68-Jähriger wurde im weiteren Verlauf durch einen 52-Jährigen verletzt. Der 68 Jahre alte Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen standen augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, was ein Atemalkoholtest zeigte. Eine weitere zunächst verbale Auseinandersetzung auf dem Parkplatz ereignete sich ...

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