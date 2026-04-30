LPI-GTH: Hühner gestohlen - Zeugen gesucht
Pferdingsleben (Landkreis Gotha) (ots)
Vergangene Nacht begaben sich Unbekannte zu einer Kleingartenanlage am Anger und versuchten mehrere Parzellen aufzubrechen. Aus einem Grundstück entwendeten der oder die Täter 13 Hühner. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0106466/2026 entgegengenommen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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