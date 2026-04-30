Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Ilmenau (ots)

Zu einer Streitigkeit kam es gestern gegen 18.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Humboldtstraße. Ein 68-Jähriger wurde im weiteren Verlauf durch einen 52-Jährigen verletzt. Der 68 Jahre alte Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen standen augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, was ein Atemalkoholtest zeigte. Eine weitere zunächst verbale Auseinandersetzung auf dem Parkplatz ereignete sich gegen 20.30 Uhr. Im Verlauf dieser stieß ein 43-Jähriger einen 37 Jahre alten Mann zu Boden. Der 37-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes wurde bei den Beteiligten ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher jeweils einen Wert von rund 2,0 Promille anzeigte. In beiden Fällen wurden Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (jd)

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