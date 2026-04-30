LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines MZ Motorrades die L3004 von Plaue in Richtung Martinroda. Dabei verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend zu Fall. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der MZ entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro, diese wurde abgeschleppt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: ...

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