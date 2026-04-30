LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Eisenach (ots)
Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein befuhr ein 27-Jähriger mit einem BMW die Rennbahn in der zurückliegenden Nacht. Dies stellte sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle heraus. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. (jd)
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