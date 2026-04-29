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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Keller

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen dem 07. April und gestern, 10.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Von-Zach-Straße. Von dort entwendeten der oder die Täter unter anderem einen Fahrradanhänger sowie Spanngurte. Das Beutegut hat einen Gesamtwert in geschätzter Höhe von 300 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0105380/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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