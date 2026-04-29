LPI-GTH: Diebstahl aus Garten
Tonna (Landkreis Gotha) (ots)
Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf ein Gartengrundstück einer Gartenanlage in der Straße "Illebener Weg". Anschließend drangen der oder die Täter gewaltsam in die Gartenhütte ein und entwendeten unter anderem eine Satellitenschüssel. Die Tat wurde am 27. April, 12.00 Uhr bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0105076/2026) entgegen. (jd)
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